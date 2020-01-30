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Управляющий залитого кипятком отеля в Перми незаконно переделал подвал под гостиницу

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Управляющий пермского мини-отеля, пять постояльцев которого погибли в ночь на 20 января, незаконно переделал подвал жилого дома под гостиницу, сообщается на сайте СКР в четверг.

"30 января задержан ранее объявленный в розыск предприниматель Сергей Щербаков. По данным следствия, в 2016 году Щербаков осуществил незаконную перепланировку принадлежащего его отцу подвального помещения в многоэтажном жилом доме. В последующем он организовал в подвале мини-отель, где оказывал гостиничные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья", - говорится в сообщении.

Ранее о задержании индивидуального предпринимателя Щербакова, которому принадлежит помещение мини-отеля в Перми, где погибли люди, сообщил информированный источник. По его данным, Щербаков был задержан по прилету в аэропорт Екатеринбурга (Кольцово).

По данным пермских СМИ, Щербаков уехал из Перми в Москву в день ЧП и пытался скрыться от следствия, после этого его объявили в розыск. Спустя несколько дней после инцидента Щербаков вышел на связь со следствием и пообещал вернуться в Пермь.

В ночь на 20 января в Индустриальном районе Перми прорвало трубу с теплоносителем рядом с жилым домом, где на цокольном этаже располагается мини-отель "Карамель". Кипяток залил помещение отеля, из-за чего погибли пять человек, в том числе ребенок. Еще шесть человек пострадали, трое из них госпитализированы. Среди пострадавших - двое спасателей и сотрудница гостиницы.

Прорыв трубы с кипятком в отеле в Перми

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Пермь СКР Карамель

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