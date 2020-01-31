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В Перми арестован управляющий отелем, где от кипятка погибли пять постояльцев

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Свердловский районный суд Перми в пятницу удовлетворил ходатайство следствия об аресте до 20 марта предпринимателя Сергея Щербакова. Он организовал в подвале жилого дома мини-отель, где в ночь на 20 января погибли пять человек. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в приемной суда.

Как сообщалось, следователи центрального аппарата СКР предъявили Щербакову обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По версии следствия, в 2016 году Щербаков незаконно перепланировал принадлежащий его отцу подвал жилого дома и организовал там мини-отель.

В ночь на 20 января в Индустриальном районе Перми прорвало трубу с теплоносителем рядом с жилым домом, где на цокольном этаже располагается мини-отель "Карамель". Кипяток залил помещение гостиницы, из-за чего погибли пять человек, в том числе ребенок. Еще шесть человек пострадали, трое из них госпитализированы. Среди пострадавших - двое спасателей и сотрудница отеля.

Прорыв трубы с кипятком в отеле в Перми

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Пермь

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