Мишустин допустил "нормальный" формат 1 сентября для учащихся

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В России власти готовятся к "нормальному 1 сентября" для школ, хотя ситуация с коронвирусом складывается по-разному в регионах, сказал в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, каждый регион 20 августа будет самостоятельно принимать решение, начать учебный год очно или дистанционно, исходя из ситуации и рекомендаций государственных санитарных врачей.

"Я очень надеюсь на то, что мы минимизируем вынужденное дистанционное общение и нормально, по-человечески отправим своих детишек в школу", - сказал он.

По словам премьера, в первый класс должны пойти около 1,5 млн детей.

10 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вопрос о формате обучения в школе будет решен позднее, но 1 сентября дети в школы пойдут.

В Киргизии и Казахстане Минобразования и Минздрав решили, что учебный год в школе начнется дистанционно и этот формат установлен для всей первой четверти. Власти Таджикистана, напротив, решили открыть школы 17 августа, чтобы ученики и учителя успели адаптироваться и наверстать упущенное ранее из-за карантина.