В Минпросвещения заявили, что пандемия приведет к созданию новой системы образования

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса привела к серьезным изменениям в образовании - теперь традиционное очное обучение будет соседствовать с дистанционными формами, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

"В целом, речь может идти о создании новой дидактики, которая позволяет совмещать традиционное обучение и обучение с использованием информационных технологий. И это должно работать вместе. Не отдельно, а вместе. И, наверное, мы на пороге этой новой дидактики все вместе находимся", - сказал Кравцов на международной конференции "Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования" в среду.

Ранее в среду замглавы Минкомсвязи Алексей Волин подчеркнул, что дистанционные технологии не смогут полностью заменить живое общение, это касается и образования, и других сфер. В ходе онлайн-дискуссии на Дальневосточном медиасаммите Волин отметил, что такие технологии помогли учащимся продолжить учебу в период пандемии.

"Но у меня недавно был большой интересный разговор с министром просвещения Сергеем Кравцовым, и мы оба пришли к выводу что "цифра" никогда не заменит живое общение ученика и учителя", - подчеркнул замглавы Минкомсвязи.

По его словам, не приходится говорить о том, что "мы навсегда откажемся от живого общения как в бизнесе, так и политике, образовании".

Ранее в Минпросвещения неоднократно подчеркивали, что дистанционное образование в России не заменит полностью традиционную учебу. Кравцов заявлял, что 1 сентября в школах России учеба начнется в очном режиме, как и планировалось.

Вместе с тем, в Минпросвещения отмечали, что опыт работы в условиях дистанционного обучения будет использован в России и далее: так, в конце мая ведомство объявило о старте тестирования новой платформы для дистанционного обучения школьников под рабочим названием ROCA (Russian Online Communications Assistant).

Новый сервис будет работать через портал Госуслуг. В него уже включили школьное расписание, региональные электронные дневники, журналы и доступ к образовательному контенту. Функции платформы позволят учителям проводить интерактивные занятия, а ученики смогут смотреть уроки онлайн или затем пересмотреть их в записи.

Пандемия коронавируса вынудила власти России и других стран прекратить очные занятия в школах и колледжах и перевести учебу в онлайн-формат. В России в большинстве учебных заведений занятия в таком режиме шли вплоть до летних каникул.