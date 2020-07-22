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В Крыму приговорили к 8 годам колонии экс-участника украинского "добровольческого батальона"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Черноморский районный суд Крыма признал 55-летнего местного жителя виновным в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ) на территории Украины, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России в среду.

Суд приговорил крымчанина к восьми годам лишения свободы "за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ", говорится в пресс-релизе.

Мужчину задержали в феврале 2020 года, против него возбудили уголовное дело по ч.2 ст.208 УК РФ. Как установили следователи, житель полуострова в 2016 году вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым "крымско-татарского добровольческого батальона им.Номана Челебиджихана", действующего в приграничных районах Херсонской области Украины.

После этого он четыре месяца принимал активное участие в деятельности батальона: блокировал автомобильное движение в районе пропускного пункта "Чонгар", незаконно досматривал грузы и автомобили граждан, пересекающих госграницу и выполнял различные указания руководителей НВФ, отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным УФСБ, в период нахождения в НВФ мужчина прошел военную подготовку, овладел приемами рукопашного и ножевого боя.

Впоследствии он вернулся в Крым. "Однако, имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ, не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом", - подчеркивает пресс-служба.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Ислямов, который считается организатором "крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана", в 2014 году занимал должность вице-премьера Крыма, а затем бежал на Украину. Он является одним из организаторов продовольственной и энергетической блокад полуострова.

Исламские богословы Крыма в январе 2016 года издали фетву, запрещающую мусульманам полуострова вступать в батальон Ислямова. Они также выразили возмущение использованием имени первого муфтия мусульман Крыма, Литвы, Польши и Белоруссии Номана Челебиджихана (1885-1918) в названии вооруженного формирования.

Крым Украина Ленур Ислямов

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