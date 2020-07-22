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Сторонники Фургала вышли на новую акцию в Хабаровске

Сторонники Фургала вышли на новую акцию в Хабаровске
Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Хабаровске в среду вечером люди снова вышли на улицы, чтобы поддержать арестованного и уже уволенного губернатора Сергея Фургала. Такие акции проходят каждый день с 11 июля.

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Они собрались у здания краевой администрации и пошли колонной по улице Муравьева-Амурского. Сотрудники полиции следят за порядком, не препятствуя проведению акции. Данные о количестве участников правоохранители не сообщают.

Назначенный врио губернатора, бывший депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев 21 июля прилетел в Хабаровск. Он заявил о готовности общаться с людьми, в том числе лично и на улицах, и пообещал завоевать их доверие. При этом он посоветовал хабаровчанам "вместо митингов" заняться работой и волонтерством и отметил, что голуби в городе уже "перекормлены": "Самые жирные голуби, которых я когда-либо видел".

9 июля Фургал был задержан и доставлен в Москву, а 10 июля его арестовали по обвинению в причастности к организации заказных убийств предпринимателей в середине 2000-х. 20 июля президент Владимир Путин снял его с должности в связи с утратой доверия и предложил Дегтяреву стать врио губернатора.

Акции в поддержку Фургала на Дальнем Востоке

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Хабаровск
Хроника 09 – 22 июля 2020 годаЗадержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Хабаровск Сергей Фургал Хабаровский край МВД Михаил Дегтярев Владимир Путин ЛДПР

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