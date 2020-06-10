Политолог Крашенинников пожаловался в ЕСПЧ на штраф за критику судебной системы

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Политолог из Екатеринбурга Федор Крашенинников, которого в ноябре оштрафовали на 30 000 рублей за проявление неуважения к судьям, пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

В заявлении, которое подготовила адвокат "Агоры" Наташа Добрева, указано, что российские власти в деле Крашенинникова нарушили две статьи Европейской конвенции: право на справедливое судебное разбирательство (ст. 6) и свободу выражения мнения (ст. 10).

Крашенинников ранее репостил новость "Ведомостей" об очередном аресте соратника Навального Леонида Волкова и добавил негативный комментарий о судьях. На него пожаловался житель Екатеринбурга Салават Хазиев. В ноябре 2019 года Ленинский суд Екатеринбурга признал политолога виновным по статье о неуважении к власти и оштрафовал.

В протоколе об административном правонарушении говорилось, что комментарий политолога "оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность судей Российской Федерации".

Свердловский областной суд в январе 2020 года оставил решение районного суда без изменений, но исключил из материалов дела экспертизу ФСБ, которая установила оскорбительный характер высказывания Крашенинникова. Суд констатировал, что она была проведена с нарушением закона. По словам Чикова, судья посчитал оскорбление настолько очевидным, что проведение экспертизы и не требовалось.