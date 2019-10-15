Штабы Навального в Екатеринбурге и Челябинске сообщили об обысках у сотрудников

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Утром 15 октября начались обыски у действующей и бывшей активисток штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Полины Грейсман и Виктории Райх. Об этом говорится в твиттере штаба.

"Полина не выходит на связь, а Викторию везут в СК на допрос. Полина Грейсман уже почти два года не работает в штабе, похоже у силовиков устаревшие данные", - сообщили сторонники Навального.

После обыска Грейсман написала, что у нее изъяли ноутбук и телефон: "Все было вежливо и аккуратно, кроме стука в дверь в 7 утра".

Бывший муж Грейсман, политолог Федор Крашенинников написал в фейсбуке, что к нему утром пришли с обыском по делу ФБК, а после обыска вызвали в СК на допрос как свидетеля.

"Формально ко мне нет никаких претензий, речь идет о моей бывшей жене. Несмотря на то, что я объяснил сотрудникам ситуацию и показал свидетельство о разводе, обыск был произведен. По итогам обыска изъят imac", - сообщил он и уточнил, что с него взяли подписку о неразглашении.

Комментариями СКР и МВД по Свердловской области "Интерфакс" не располагает.

В Челябинске пришли с обысками к видеооператору регионального штаба Навального Юрию Прудникову, сообщила Команда Навального во "ВКонтакте".

Силовики пришли по месту прописки Прудникова, где живет его бабушка, рассказал "74.RU" координатор штаба Максим Лапин. "В квартире бабушка находилась очень старенькая, она перепуганная позвонила Юре, он поехал туда. Наши волонтёры, которые мимо проходили, видели, что там полная площадка омоновцев. Сейчас его везут в Следственный комитет", - добавил он.

О следственных действиях по другим адресам Челябинска штабу пока не известно.

Старший помощник руководителя регионального СУ СКР Владимир Шишков сказал "Интерфаксу", что не знает об обысках.

Ранее сообщалось, об обысках у сторонников Навального во Владивостоке, Кемерове и Новокузнецке, а также в ряде городов Поволжья.

12 сентября одновременно в более чем сорока городах начались обыски в штабах Навального, а также дома у активистов и их родственников. Следственные действия были связаны с уголовным делом об отмывании денег через ФБК. Комментируя следственные действия, глава сети штабов Леонид Волков отмечал, что штабы не связаны с ФБК и что у фонда нет региональных представительств. Он также сообщил, что обыски проводились по 94 постановлениям, которые 4 сентября вынес Басманный суд.

По данным на 17 сентября, Мосгорсуд получил около 140 апелляций на постановление Басманного суда об этих обысках.