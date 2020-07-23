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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:13Заразились
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Мишустин признался, что не знает, как заразился коронавирусом

Премьер назвал процесс своего выздоровления непростым

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин рассказал, что не знает, при каких условиях заразился коронавирусом, и отметил, что до сих пор неизвестно, каким образом происходит его передача.

"Вирус не выбирает должности. Он, к сожалению, очень опасен. Пока непонятно вообще, каким образом происходит заражение коронавирусом. Есть очень много вариантов. Я не знаю, каким образом я заразился коронавирусом, совершенно искренне это говорю", - сказал Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в четверг, отвечая на вопрос, как получилось, что он заболел.

Комментируя слова ведущего о том, что ему удалось быстро выздороветь, премьер назвал процесс своего излечения "непростой историей".

"Да, к сожалению, была высокая температура, но то, что касается "быстро вылечился", - это не совсем так, это был достаточно непростой процесс", - добавил он.

При этом глава правительства заметил, что, как только стал себя лучше чувствовать, сразу вернулся к работе. "Хочу сказать, что огромную роль в том, что Вы назвали быстрым выздоровлением, сыграли врачи", - сказал Мишустин.

Премьер признался, что трепетно относится к врачам, так как его мать была медицинской сестрой, и он с детства был окружен медицинскими работниками. "Больше того, я даже собирался поступать в медицинский институт до работы в налоговой службе. Даже такая мысль была", - рассказал Мишустин.

Он поблагодарил всех медиков, помогающих бороться с COVID-19. "Дай бог, чтобы работали в мире врачи так, как работают наши российские врачи", - добавил Мишустин.

30 апреля у Мишустина был выявлен коронавирус, о чем он сообщил по видеосвязи президенту РФ Владимиру Путину, а затем отправился в медучреждение. Указом президента исполняющим обязанности главы правительства в тот же день был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов на время отсутствия Мишустина. 19 мая стало известно, что премьер РФ уже выписан из больницы и вернулся к работе.

Хроника 09 января – 23 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Михаил Мишустин Коронавирус

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