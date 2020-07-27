Бывший биатлонист Шипулин и его близкие заразились коронавирусом

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Бывший российский биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин сообщил, что он и его семья заразились коронавирусом. Его жене потребовалась госпитализация, сам он, дочка и теща болеют дома, у них была высокая температура.

Спортсмен уточнил, что отправил жену с двумя детьми и тещу отдыхать в Сочи и прилетал к ним из Москвы только на выходные. Первой заразилась его дочка.

"Можно не верить в коронавирус, видеть в этом мировой заговор, можно ругать власть за ограничительные меры, можно их не соблюдать по принципу "назло маме отморожу уши". Но заразиться может каждый, а ваше здоровье, здоровье близких только в ваших руках", - написал Шипулин.

Он добавил, что российские курорты, в том числе Сочи, переполнены, "людей просто тьма" и "ни о какой социальной дистанции и говорить не приходится. Он призвал людей проявлять осторожность на морских курортах, а лучше вообще остаться дома.

Шипулин - чемпион мира по биатлону 2017 года. По три раза он выигрывал серебряные и бронзовые медали первенств мира. В 2010 году он выиграл "бронзу" Олимпиады. Шипулин завершил спортивную карьеру в 2018 году.