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Гособвинение оспорит приговор историку Дмитриеву

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев сообщил, что гособвинение не довольно приговором лидеру регионального "Мемориала" Юрию Дмитриеву и будет его обжаловать. Он сказал, что узнал это из разговора со стороной гособвинения.

По его словам, назначенный судом срок "ниже нижнего, это приговор, который не соответствует никакому здравому смыслу", и непонятно, какие смягчающие обстоятельства учел суд при вынесении приговора, если Дмитриев вину не признал.

"И, наоборот - если он вину признал, тогда вообще непонятно, что происходит. А по поводу стороны Дмитриева, для меня непонятна позиция адвоката: если он уверен, что Дмитриев невиновен, тогда нужно было сразу заявлять, что они будут обжаловать (приговор. - ИФ.). Если они пошли на какие-то переговоры, тогда они знают, что он виновен, то есть, они понимают, что обжалование может привести к увеличению срока. И эта позиция для меня является показательной: что на самом деле адвокат Дмитриева не уверен до конца в невиновности своего подзащитного. Раз они поколебались сразу заявить, что будут подавать на апелляцию", - сообщил "Интерфаксу" Сараев.

Комментарием прокуратуры агентство не располагает.

Петрозаводский суд 22 июля признал Дмитриева виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорил к 3,5 годам колонии. Соответствующая статья УК - ст. 132 ч. 4 п. "б" - предусматривает от 12 лет колонии, но суд учел смягчающие обстоятельства.

Дмитриев также оправдан по статьям о развратных действиях, изготовлении порнографии и незаконном хранении оружия, которые ему вменялись на первом процессе.

Адвокат Виктор Ануфриев подсчитал, что его подзащитный сможет выйти на свободу в ноябре. Будет ли приговор обжалован, он обещал сказать позднее.

Сандармох Юрий Дмитриев коронавирус Петрозаводск Петрозаводский суд Мемориал Геннадий Сараев Карелия

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