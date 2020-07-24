Красноярская полиция предотвратила заказное убийство женщины

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Красноярском крае полицейские при поддержке бойцов Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в организации заказного убийства бывшей жены. Покушение предотвращено, сообщили в региональном управлении МВД.

В полиции узнали, что местный житель 1982 года рождения ищет киллера для убийства его бывшей жены за полмиллиона рублей. Он попросил знакомого найти подходящего человека, а тот обратился в МВД.

К подозреваемому под видом киллера отправили подставное лицо в порядке оперативного эксперимента. Заказчик передал ему записку с адресом, где его бывшая жена могла находиться, и 100 000 рублей аванса. Потом ему сообщили, что женщину убили в Находке.

После этого его задержали. В его отношении возбудили уголовное дело об организации убийства по найму, сообщили в краевом управлении СКР.

В СК уточнили, что преступный замысел возник у задержанного до июля 2019 года "на почве личных неприязненных отношений". После того, как исполнитель сообщил ему, что женщина убита, он увидел в соцсетях информацию о ее исчезновении и поверил "киллеру" на слово и не стал требовать доказательств, добавили в СК.