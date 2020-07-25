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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:32Заразились
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Представитель РПЦ готов стать добровольцем для испытания COVID-вакцины

Представитель РПЦ готов стать добровольцем для испытания COVID-вакцины
Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что согласился бы стать добровольцем для тестирования вакцины от COVID-19.

"Я бы согласился", - ответил иерарх на соответствующий вопрос ведущей программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

Пандемия коронавируса

По мнению митрополита, чем скорее пройдут эти испытания, тем будет лучше, потому что риск заражения коронавирусом по-прежнему велик. "Мы видим по цифрам, что каждый день умирают люди", - отметил представитель РПЦ, добавив, что дорог каждый день.

Ранее Сеченовский университет и госпиталь Бурденко выписали две вторых группы добровольцев, на которых проводились клинические исследования вакцины от коронавируса. Теперь должны быть подведены итоги этих исследований, данные будут переданы в Минздрав, министерство примет решение о применении вакцины.

В свою очередь НИИ "Вектор" Роспотребнадзора подал заявку в Минздрав на проведение исследований на людях, они пока не начались.

В Минобороны РФ 21 июля заявили о готовности вакцины от COVID-19, разрабатываемой российскими военными вирусологами совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет к коронавирусу, чувствовали себя нормально, заявили там.

РПЦ митрополит Иларион коронавирус

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