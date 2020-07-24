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Центр "Вектор" начнет клинические испытания вакцины от COVID 27 июля

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Центр "Вектор" начнет клинические исследования вакцины от коронавируса 27 июля, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Центр "Вектор" Роспотребнадзора получил 24 июля разрешение на проведение клинических испытаний вакцины, первые добровольцы будут вакцинированы 27 июля в рамках протокола клинических испытаний", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в пятницу.

Ранее Сеченовский университет и госпиталь Бурденко выписали две вторые группы добровольцев, на которых проводились клинические исследования вакцины от COVID-19.

Источник в российском правительстве сообщил "Интерфаксу" в пятницу, что массовое применение российской вакцины от коронавируса без ограничений станет возможным лишь в январе-феврале следующего года.

Вектор

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