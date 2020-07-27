В России выявлены еще 5 635 случаев COVID-19

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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - За сутки выявлено 5 635 заболевших коронавирусом в 84 регионах России, сообщает оперштаб.

У 24,9% новых пациентов не было признаков заболевания. Нарастающим итогом зарегистрировано 818 120 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наименьшие темпы прироста за сутки - в Ненецком АО (0%), Московской и Липецкой областях (по 0,2%), Москве, Калужской, Брянской, Смоленской областях, Кабардино-Балкарской республике, Забайкальском крае, Севастополе (по 0,3%).

За последние сутки подтверждено 85 летальных случаев, из них 13 - в Москве. За весь период по России умерло 13 354 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 079 человек, из них 264 - в Москве. За весь период выписано по выздоровлению по России - 603 329 человек.

Ситуация в регионах

В Москве выявлены 694 заболевших. Еще 252 заболевших коронавирусом за сутки зафиксированы в Свердловской области, по 188 - в Нижегородской области и Ханты-Мансийском АО, 172 - в Санкт-Петербурге, 165 - в Иркутской области, 162 - в Красноярском крае, 158 - в Мурманской области, 139 - в Московской области, 135 - в Ростовской области, 134 - в Алтайском крае, 128 - в Челябинской области, 123 - в Ямало-Ненецком АО.

Также 118 случаев зарегистрированы в Хабаровском крае, 114 - в Омской области, 111 - в Оренбургской области, 109 - в Приморском крае, 104 - в Новосибирской области, 102 - в Ульяновской области, еще в 65 регионах - меньше ста заболевших.