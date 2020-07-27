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РПЦ оставила возможность покаяния для бывшего схиигумена Сергия

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Русская православная церковь продолжает пастырски заботиться о бывшем схиигумене Сергии и оставляет для него возможность покаяния, сказал замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Церковь поступает пастырским образом, и этот человек, несмотря на ту околесицу, которую он распространяет в публичном пространстве, продолжает оставаться монахом, и теоретически - боюсь, что только теоретически - перед ним остается возможность для покаяния, для пересмотра тех действий, которые он совершил - как за последнее время, так и, вероятно, и более длительное время назад", - сказал Кипшидзе в понедельник на пресс-конференции в Москве.

Представитель церкви подтвердил, что отец Сергий продолжает оставаться в монастыре, уже не будучи его духовником, "узурпировав функции настоятельницы", которая была вынуждена покинуть обитель вместе с некоторыми монахинями и мирянами.

Ссылаясь на мнение сектоведов, Кипшидзе отметил, что в деятельности бывшего схиигумена присутствуют методы, характерные для тоталитарных сект, а именно узурпация власти, недопустимость никакой критики, экономические нарушения, связанные с использованием имущества прихожан, которые в свое время доверились своему духовному лидеру.

"Все это, на мой взгляд, является вполне достаточным для того, чтобы все здравомыслящие православные христиане просто покинули эту обитель, а бывший схиигумен остался там один на один с собой и со своим каналом в YouTube", - заключил представитель РПЦ.

Об отце Сергии

Ранее получила распространение видеозапись выступления отца Сергия, где он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. Среди прочего он проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и предупредил о создании "электронного лагеря сатаны".

Позднее Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области усмотрел признаки административного правонарушения в действиях клирика. 20 июля Романов был оштрафован судом на 18 тыс. рублей за возбуждение ненависти, а до этого, 7 июля, суд оштрафовал схимонаха за распространение фейков о коронавирусе на 90 тыс. рублей.

3 июля епархиальный суд признал схиигумена Сергия виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана. Несмотря на это, Романов отказался покидать монастырь. Также он призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.

24 июля патриарх утвердил решение епархиального суда об извержении Романова из сана.

РПЦ Вахтанг Кипшидзе Схиигумен Сергий

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