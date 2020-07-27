РПЦ оставила возможность покаяния для бывшего схиигумена Сергия

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Русская православная церковь продолжает пастырски заботиться о бывшем схиигумене Сергии и оставляет для него возможность покаяния, сказал замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Церковь поступает пастырским образом, и этот человек, несмотря на ту околесицу, которую он распространяет в публичном пространстве, продолжает оставаться монахом, и теоретически - боюсь, что только теоретически - перед ним остается возможность для покаяния, для пересмотра тех действий, которые он совершил - как за последнее время, так и, вероятно, и более длительное время назад", - сказал Кипшидзе в понедельник на пресс-конференции в Москве.

Представитель церкви подтвердил, что отец Сергий продолжает оставаться в монастыре, уже не будучи его духовником, "узурпировав функции настоятельницы", которая была вынуждена покинуть обитель вместе с некоторыми монахинями и мирянами.

Ссылаясь на мнение сектоведов, Кипшидзе отметил, что в деятельности бывшего схиигумена присутствуют методы, характерные для тоталитарных сект, а именно узурпация власти, недопустимость никакой критики, экономические нарушения, связанные с использованием имущества прихожан, которые в свое время доверились своему духовному лидеру.

"Все это, на мой взгляд, является вполне достаточным для того, чтобы все здравомыслящие православные христиане просто покинули эту обитель, а бывший схиигумен остался там один на один с собой и со своим каналом в YouTube", - заключил представитель РПЦ.

Об отце Сергии

Ранее получила распространение видеозапись выступления отца Сергия, где он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. Среди прочего он проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и предупредил о создании "электронного лагеря сатаны".

Позднее Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области усмотрел признаки административного правонарушения в действиях клирика. 20 июля Романов был оштрафован судом на 18 тыс. рублей за возбуждение ненависти, а до этого, 7 июля, суд оштрафовал схимонаха за распространение фейков о коронавирусе на 90 тыс. рублей.

3 июля епархиальный суд признал схиигумена Сергия виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана. Несмотря на это, Романов отказался покидать монастырь. Также он призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.

24 июля патриарх утвердил решение епархиального суда об извержении Романова из сана.