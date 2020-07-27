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Федеральную программу развития Крыма продлили до 2024 года

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Постановление правительства РФ о продлении по 2024 год включительно федеральной целевой программы развития республики Крым и Севастополя подписано. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин журналистам в понедельник.

"Я хочу сказать хорошую новость: председатель правительства вчера подписал программу продления ФЦП Крыма и Севастополя. Это означает, что у нас горизонт планирования до 2024 года, как и все национальные проекты. Выделено дополнительное финансирование", - сказал Хуснуллин.

Как сообщалось, Минэкономразвития РФ в мае предложило кабмину страны внести изменения в крымскую ФЦП, продлив срок ее действия на два года, по 2024 год включительно и увеличив финансирование примерно на 295,6 млрд рублей, или на 30,8%, до 1 трлн 256,9 млрд рублей.

Правительство России утвердило крымскую ФЦП в августе 2014 года. Изначально она была рассчитана до 2020 года, в сентябре 2018 года программу продлили до 2023 года.

В целом, правки в крымскую ФЦП вносили более 10 раз, одну из последних – в декабре 2019 года, тогда кабмин увеличил финансирование по программе на 1,977 млрд рублей, или на 0,2%, до 961,2 млрд рублей.

Крым Марат Хуснуллин

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