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Только 12% россиян будут готовиться к повторному карантину

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - К повторному введению режима самоизоляции считают полезным подготовиться 12% россиян, среди людей моложе 24 лет таких 15%, показал опрос Исследовательского центра портала Superjob.

Пандемия коронавируса

Респондентов спрашивали о планах на случай возможного наступления второй волны коронавируса. В частности, их спрашивали, планируют ли они закупиться масками или сделать запасы продуктов.

Больше половины, 55% опрошенных заявили, что не видят оснований, чтобы к этому готовиться. В группе от 45 лет и старше так считают 60% респондентов.

Опрос провели 23-24 июля среди 1600 совершеннолетних жителей всех федеральных округов.

Эпидемия одиночества

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