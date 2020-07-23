Мишустин не увидел предпосылок для второй волны COVID-19 в России

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Предпосылок для возникновения в России второй волны коронавируса пока нет, и если соблюдать меры безопасности, то ее и не будет, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В этом смысле на ваш вопрос ответ смогут дать ученые, если они отфиксируют хоть какие-то предпосылки для этого. Пока таких предпосылок не наблюдают наши специалисты и ученые", - сказал Мишустин в интервью на телеканале "Россия 24" (ВГТРК) в четверг, отвечая на вопрос, ожидать ли вторую волну коронавируса.

"Поэтому будем надеяться на то, что, если мы будем следовать тем рекомендациям, которые дает Роспотребнадзор и врачи, то второй волны не случится", - отметил он.

По словам премьера, сейчас фиксируется массовое снижение заболевших коронавирусом по стране. "В Москве это примерно 0,2-0,3%, по стране это чуть меньше процента. Но распространение вируса снижается, как снижается также его вирулентность", - добавил Мишустин.