Санатории Сочи загружены на 90%

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - С начала летнего сезона в Сочи успели отдохнуть более 490 000 туристов, сейчас в городе находится больше 200 000 туристов из других регионов, сообщила пресс-служба мэрии.

"Загрузка санаторно-курортного комплекса составляет в среднем 90%, что соответствует показателям прошлого года. По ряду объектов размещения уровень загрузки превышает аналогичный период прошлого года на 20%", - отметили в гордаминистрации.

Чтобы сдерживать распространение коронавирусной инфекции в Сочи каждый день дезинфицируют автобусные остановки и подземные переходы, проводят дезинфекцию на пешеходных маршрутах и в подъездах многоквартирных домов. Также ежедневно обработку проходят аэропорт и железнодорожный вокзал.

Специальные мониторинговые группы контролируют санобработку объектов, а также следят, чтобы посетители кафе, ресторанов и торговых центров носили маски.

По вечерам и по ночам в городе усилено патрулирование городских улиц и мест массового скопления людей.

Биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин в понедельник написал в инстаграме, что Сочи "переполнен" отдыхающими и что "ни о какой социальной дистанции и говорить не приходится". Он рассказал, что там отдыхает его семья, и почти все они заразились коронавирусом.