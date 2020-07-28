Ростовский губернатор отложил отмену карантинных ограничений

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Ростовский губернатор Василий Голубев решил отсрочить очередное послабление ограничений, введенных для сдерживания коронавирусной инфекции, из-за роста заболеваемости. Он сообщил об этом предпринимателям в Новочеркасске.

По его словам, решение об отмене некоторых ограничений уже подготовлено, но он его не подписал.

Одной из причин роста заболеваемости COVID-19 он назвал поездки отдыхающих "на юга" и обратно через Ростовскую область. "Они начали возвращаться оттуда, мы транзитный регион, через нас много людей проезжает, иногда останавливается на несколько дней, и это тоже некоторая угроза", - отметил губернатор.

После долгой самоизоляции "люди расслабились", считает Голубев. Он добавил, что для нормализации ситуации в регионе нужно сохранить самоизоляцию. Также он не исключил, что в худшем случае какие-то ограничения снова введут.

В Ростовской области, по словам губернатора, выросло количество мелких очагов заболеваемости, а также стало больше пациентов в тяжелом состоянии. По данным Роспотребнадзора на 28 июля за сутки число выявленных случаев заражения в регионе выросло на 133 и достигло 12 538. Коэффициент распространения инфекции - 1,07. Умерли 210 заболевших.