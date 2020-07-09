Кассационный суд признал законным приговор экс-главе Коми Гайзеру

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру по масштабному делу о коррупции.

"Кассационные жалобы оставлены без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Замоскворецкий суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил Гайзера к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 160 млн рублей.

Бывший замглавы Коми Алексей Чернов получил 9 лет колонии строгого режима со штрафом 160 млн рублей, еще один бывший глава республики, экс-сенатор Владимир Торлопов - 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей.

Еще десять фигурантов дела получили сроки от 5 до 8 лет лишения свободы, в том числе условно.

Позднее Мосгорсуд оставил без изменений наказание фигурантов.

В зависимости от роли каждого подсудимые были признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации доходов, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

При этом суд оправдал всех фигурантов по обвинению в организации и участии в преступном сообществе (ч.ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ) и ряду других обвинений, в частности Гайзера - по одному из эпизодов взяточничества с правом на реабилитацию.

Согласно фабуле уголовного дела, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 года фигуранты с использованием служебного положения и взяток похитили 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая".

Кроме того, установили следствие и суд, подсудимые незаконно завладели денежными средствами ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми" в сумме более 67 млн рублей, получили взятки в размере более 198 млн рублей, а также легализовали полученное преступным путем имущество на сумму более 988,5 млн рублей.

Общая сумма ущерба, причиненного республике Коми, превысила 3,8 млрд рублей.

Следствие и обвинение в суде настаивали на том, что преступления были совершены фигурантами в составе ОПС, организатором которого был объявленный в международный розыск бизнесмен Александр Зарубин, а бенифициарами - Гайзер, Чернов и Торлопов.

Гайзер был задержан и арестован в сентябре 2015 года. Свою вину он не признал ни по одному из вмененных ему эпизодов преступной деятельности.