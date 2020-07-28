В администрации Ялты коронавирусом заразились больше 20 человек

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Коронавирус обнаружен уже более чем у 20 сотрудников администрации Ялты, сообщил журналистам во вторник глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, все заболевшие сейчас работают дистанционно.

В связи с этим, в частности, было решено не проводить в этом году Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который был перенесен с весны на неопределенный срок.

"Решили не портить ситуацию в плане заболеваемости, решили перенести форум на следующий год и по весне его провести", - уточнил глава Крыма.

О заражении семи сотрудников администрации Ялты и двух депутатов горсовета стало известно на прошлой неделе.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей уже отменена, 1 июля открыт курортный сезон для россиян. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 1139 человек, 15 пациентов умерли.