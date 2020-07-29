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В убийстве росгвардейца в Ингушетии заподозрили банду Бютукаева

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Ингушетии силовики рассматривают версию о причастности к убийству старшего лейтенанта Росгвардии Увайса Алиева членов одной из последних банд чеченских боевиков во главе с Асланом Бютукаевым, сообщил информированный источник "Интерфакса".

Предполагается, что банда скрывается в лесах Сунженского района у границы с Чечней. В этом лесу нашли блиндаж, который могли использовать участники нападения на росгвардейца. Искать банду в этой местности начали в мае 2020 года. Бютукаев и Доку Умаров были фигурантами уголовного дела о теракте в аэропорту "Домодедово", жертвами которого стали 37 человек.

"Сейчас сложно однозначно утверждать, что послужило мотивом совершения преступления, но не исключается версия о причастности к убийству росгвардейца членов бандгруппы террориста Бютукаева, которого ищут в лесном массиве", - сказал собеседник агентства.

Автомобиль Увайса Алиева обстреляли вечером 28 июля в селении Яндаре Назрановского района Ингушетии, примерно в 300 метрах от федеральной трассы "Кавказ". Он погиб. Стрелявшие похитили его табельное оружие. По факту возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов, о незаконном обороте оружия и о хищении оружия. По данным источника, нападавших было не менее трех.

Алиева похоронили 29 июля на родовом кладбище в селе Экажево.

Ингушетия Яндаре Увайс Алиев Росгвардия Аслан Бютукаев Сунженский район Назрановский район

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