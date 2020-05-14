Ингушские силовики начали поиски банды Бютукаева

Аслан Бютукаев вместе с Доку Умаровым проходил по делу о теракте в "Домодедово"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Ингушские силовики ищут в лесах Сунженского района, у границе с Чечней одну из последних действующих группировок боевиков во главе с Асланом Бютукаевым, сообщил информированный источник "Интерфакса".

По его словам, предполагается, что участники "одного из последних лесных джамаатов во главе с Асланом Бютукаевым (амир Хамзат)" могут прятаться в лесах в долинах рек Асса и Фортанга. Операция сейчас проходит за рекой Асса, там введены временные ограничения для граждан.

Об ограничениях в предгорной зоне, которые ввели ради оперативно-розыскных мероприятий, ранее сообщила пресс-служба администрации Сунженского района. Глава района Магомед Дзейтов провел по этому вопросу совещание с начальником отдела УФСБ России по Сунженскому району Микаилом Буружевым и руководителями администраций населенных пунктов.

Дзейтов попросил жителей предгорных сел отнестись к действиям силовиков с пониманием, воздержаться от посещения упомянутой местности, заверив, что принимаемые меры направлены на обеспечение общественной безопасности.

Бютукаев и Доку Умаров были фигурантами уголовного дела о теракте в аэропорту "Домодедово". 24 января 2011 года Магомед Евлоев взорвал себя в толпе встречающих, погибли 37 человек. Умаров и Бютукаев после взрыва выпустили видеозапись, на которой взяли на себя ответственность за подготовку этого теракта. В этом видео Бютукаев был назван "амиром Хамзатом".

В марте 2011 года были сообщения, что Бютукаева могли убить в ходе спецоперации в Ингушетии, но эта информация не получила подтверждения. СКР заочно обвиняет Бютукаева в создании устойчивой вооруженной группы и преступного сообщества.