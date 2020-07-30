Минск объяснил учениями появление военных на главной транзитной трассе

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Размещение подразделений Вооруженных сил Белоруссии вдоль основной транзитной автотрассы М1, связывающей границы России и Польши, объясняется плановой тренировкой по посадке самолета на аэродромный участок дороги в Ивацевичском районе, сообщила "Интерфаксу" в четверг пресс-секретарь Минобороны Наталья Гаврусик.

"В Ивацевичском районе вдоль трассы М1 сейчас начата подготовка инфраструктуры к тренировке по посадке самолета на аэродромный участок дороги. Такой маневр летчики отрабатывают ежегодно", - сказала Гаврусик.

Ранее телеграм-каналы сообщили, что в Белоруссии военнослужащие размещают палатки вдоль участка трассы М1.

Гаврусик подчеркнула плановый характер тренировки и напомнила, что ранее "мы первыми в мире в ночное время посадили на дорогу самолет-штурмовик".