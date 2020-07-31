В России коронавирус нашли еще у 5 482 человек

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Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 5 482 случая в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба в пятницу.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 839 981 случай коронавирусной инфекции. Лечение продолжают 187 608 пациентов.

За сутки умер 161 человек, за время распространения коронавируса скончались 13 963 человека. Выздоровели за сутки 8 755 человек, вылечились уже 638 410 пациентов.

Ситуация в регионах

В Москве зарегистрированы 695 новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 14 человек, выздоровели 1 260 пациентов. Еще 210 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Свердловской области, 171 - в Ханты-Мансийском АО, 159 - в Санкт-Петербурге, 150 - в Московской области, по 145 - в Нижегородской области и Красноярском крае, 140 - в Иркутской области, 139 - в Мурманской области, 133 - в Ростовской области.

Также 125 новых случаев в Омской области, 117 - в Челябинской области, 114 - в Ставропольском крае, по 112 новых диагноза в Хабаровском крае, Ямало-Ненецком АО, 111 - в Алтайском крае, 106 - в Оренбургской области, 105 - в Новосибирской области, 104 - в Приморском крае, 100 - в Ульяновской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 100 случаев.