Трое детей отравились алкоголем в Воронеже

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура проводит проверку по факту отравления алкоголем малолетних детей в Воронеже. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

4 августа вечером трое детей в возрасте от 9 до 12 лет отравились спиртными напитками в одной из квартир в доме по переулку Санаторный в Воронеже.

Двое из них в тяжелом состоянии госпитализированы в отделение токсикологии областной детской клинической больницы №1, говорится в сообщении.

Детям оказана экстренная медицинская помощь.

Сотрудники прокуратуры оценят работу органов системы профилактики района, а также дадут оценку действиям родителей несовершеннолетних и людей, продавших детям спиртные напитки.