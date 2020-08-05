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Минюст решил наказать уже шесть адвокатов Сафронова

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Управления Минюста по Петербургу и Ленобласти направили в адвокатские палаты регионов представления с требованием привлечь двух адвокатов обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова. Те отказались дать подписку о неразглашении данных следствия.

Дело журналиста Ивана Сафронова

О действиях министерства "Интерфаксу" сообщил один из этих двух юристов, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов. Вторым, по его словам, стал Евгений Смирнов. 4 августа в Минюсте потребовали привлечь к ответственности четырех московских адвокатов Сафронова.

По словам Павлова, в представлении в отношении него речь идет об отказе, которого "в принципе не было", поскольку ни суд, ни следователь не требовали от него соответствующей подписки.

Действия Минюста он назвал "продолжением давления", которое адвокаты испытывают "с первого дня вхождения в дело".

"Слежка, попытки подслушать совещания адвокатов и взломать наши аккаунты - это лишь немногое, с чем пришлось столкнуться", - рассказал Павлов.

Смирнов уточнил "Интерфаксу", что в его случае речь идет об отказе дать подписку следователю 13 июля во время следственных действий с Сафроновым. Он отметил, что не согласен с представлением.

"Адвокаты обязаны защищать всеми не запрещенными законом способами. И добровольный отказ адвоката от возможности комментировать уголовное дело - не нарушение каких-то норм, а предательство профессии и своего подзащитного", - сказал Смирнов.

В минувший вторник управление Минюста Москвы попросило городскую адвокатскую палату привлечь к ответственности адвокатов Сафронова Дмитрия Катчева, Даниила Никифорова, Сергея Малюкина и Олега Елисеева.

В случае возбуждения дисциплинарного производства адвокатам грозит наказание от замечания до прекращения статуса.

Советника гендиректора "Роскосмоса" и бывшего журналиста Ивана Сафронова 7 июля задержали и арестовали по обвинению в выдаче спецслужбам Чехии, а через них - США, сведений, составляющих гостайну. Близкие Сафронова организовали кампанию в его поддержку.

8 июля Павлов сказал, что адвокаты не будут давать подписку о неразглашении материалов следствия, чтобы иметь возможность комментировать дело. Подписку о неразглашении гостайны они дали. Следствие, по словам Павлова, отказывается раскрыть подробности до завершения расследования, что не дает адвокатам возможности выстроить защиту.

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Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизменеЖурналиста доставили в Лефортовский суд для избрания меры пресеченияПо данным ФСБ, Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ"Ряд СМИ направили в Лефортовский суд характеристики на бывшего журналиста Сафронова, попросив не арестовывать егоПодозреваемый в госизмене не признал свою вину в судеУ здания ФСБ на Лубянке проходят пикеты в поддержку СафроноваЗадержаны более семи журналистов
Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизмене
Иван Сафронов ФСБ Минюст Петербург Ленинградская область Москва Иван Павлов Евгений Смирнов

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