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В ФСБ отказались раскрыть суть обвинений Сафронову до конца следствия

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Следователь ФСБ Александр Чабан отказался разъяснить журналисту Ивану Сафронову и его защите, в чем именно он обвиняется. Как сообщил "Коммерсанту" адвокат Иван Павлов, в постановлении об отказе говорится, что уже известных данных "достаточно для восприятия".

Дело журналиста Ивана Сафронова

Все подробности, в том числе как именно журналист был привлечен к сотрудничеству с чешской разведслужбой, какое задание получил, какие данные собирал, как их передавал и сколько денег ему заплатили, следствие ФСБ раскроет защите после завершения расследования, вместе с другими материалами дела.

Павлов, лидер правозащитной "Команды 29", уже раньше отмечал, что в документах следствия, которые показывали защите, почти не было конкретных данных о предполагаемой госизмене. 13 июля Сафронов на первом допросе в присутствии своих адвокатов задал следователям ряд вопросов по сути обвинения. Следствию было направлено соответствующее ходатайство, на которое 29 июля пришел ответ.

Чабан счел, что под предлогом разъяснения сути обвинения фигурант и его адвокаты попытались раскрыть данные предварительного следствия, пишет газета.

В постановлении об отказе удовлетворить ходатайство защиты, следователь написал, что Сафронова привлекли к ответственности в соответствии с законом. Он напомнил, что журналист был "привлечен к негласному сотрудничеству представителем иностранного государства — разведывательной службы Чешской Республики — управления по связям с заграницей и информацией, подконтрольной спецслужбам США, после чего приступил к выполнению заданий данной разведки". С остальными подробностями защита будет ознакомлена по завершении расследования, в соответствии со статьей 217 УПК.

Какие именно сведения Сафронов якобы передал иностранным спецслужбам, Чабан не уточнил, объяснив, что уже сказанного в обвинении вполне "достаточно для восприятия". "Передача данных сведений иностранной разведке осуществлялась Сафроновым И. И. с использованием программных и технических средств обмена информацией, что свидетельствует об их цифровом формате", - процитировал "Коммерсант" ответ следователя.

"Согласно заключению автороведческого исследования Института криминалистики ФСБ России, собранные и переданные Сафроновым И. И. сведения в средствах массовой информации, в том числе на сайтах www.kommersant.ru и www.vedomosti.ru, не публиковались", - говорится в постановлении Чабана. Он считает, что это подтверждает отсутствие связи между предполагаемой преступной деятельностью Сафронова с его "работой корреспондентом".

"Фактически нам отказали во всем", - заявил Павлов и добавил, что при такой закрытости следствия выстроить защиту обвиняемого почти невозможно.

Ранее Павлов сообщил, что отказался дать подписку о неразглашении материалов следствия, чтобы не потерять возможность комментировать дело в СМИ. 16 июля он сказал, что следствие впервые показало материалы дела, , содержащие гостайну. Это были сведения об оперативно-розыскной деятельности, которую проводили в отношении Сафронова. Разглашать гостайну защита не имеет права.

Сафронов арестован. Ранее сообщалось, что у него заподозрили заражение коронавирусом.

В Москве задержан Иван Сафронов

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Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизменеЖурналиста доставили в Лефортовский суд для избрания меры пресеченияПо данным ФСБ, Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ"Ряд СМИ направили в Лефортовский суд характеристики на бывшего журналиста Сафронова, попросив не арестовывать егоПодозреваемый в госизмене не признал свою вину в судеУ здания ФСБ на Лубянке проходят пикеты в поддержку СафроноваЗадержаны более семи журналистов
Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизмене
Хроника 07 – 29 июля 2020 годаДело журналиста Ивана Сафронова
ФСБ Александр Чабан Иван Сафронов Роскосмос Иван Павлов

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