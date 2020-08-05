Минюст заподозрил адвокатов Сафронова в нарушении профессиональной этики

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Минюст получил материалы, свидетельствующие о том, что адвокаты Ивана Сафронова нарушили требования Кодекса профессиональной этики, сообщили в пресс-службе ведомства. Поэтому оно попросило адвокатские палаты регионов привлечь их к дисциплинарной ответственности.

"В адвокатские палаты соответствующих субъектов РФ внесены представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвокатов на том основании, что представленные материалы могут свидетельствовать о нарушении адвокатами требований пункта 1 статьи 4 и статьи 12 Кодекса профессиональной этики адвоката", - говорится в ответе управления на запрос "Интерфакса".

Ранее адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов, сообщил, что материалы на него поступили в адвокатскую палату Петербурга, на Евгения Смирнова - в палату Ленинградской области, на Дмитрия Катчева, Даниила Никифорова, Сергея Малюкина, Олега Елисеева - в адвокатскую палату Москвы.

Минюст считает, что они нарушили требования части 3 статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса (недопустимость разглашения данных предварительного расследования).

"Согласно пункту 4 статьи 18 Кодекса профессиональной этики адвоката меры дисциплинарной ответственности применяются к адвокату только в рамках дисциплинарного производства в соответствии с процедурами, предусмотренными Кодексом", - напомнили в министерстве. Такие меры - замечания, предупреждения или прекращение статуса адвоката - предмет исключительной компетенции совета адвокатской палаты региона, а возбуждать дисциплинарное производство может только президент палаты региона.

"Представления территориальных органов Минюста рассматриваются в порядке и сроки, предусмотренные Кодексом профессиональной этики адвоката, - добавили в пресс-службе. - Поступок адвоката, который порочит его честь и достоинство, умаляет авторитет адвокатуры, неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом своих профессиональных обязанностей перед доверителем... должны стать предметом рассмотрения соответствующих квалификационной комиссии и совета адвокатской палаты субъекта РФ".

Пункт 1 статьи 4 Кодекса профессиональной этики адвокатов гласит: "Адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять честь и достоинство, присущие его профессии".

"Участвуя в судопроизводстве, а также представляя интересы доверителя в органах государственной власти и органах местного самоуправления, адвокат должен соблюдать нормы соответствующего процессуального законодательства, проявлять уважение к суду и лицам, участвующим в деле, следить за соблюдением закона в отношении доверителя и в случае нарушений прав последнего ходатайствовать об их устранении, - говорится в статье 12. - Возражая против действий (бездействия) судей и лиц, участвующих в деле, адвокат должен делать это в корректной форме и в соответствии с законом".

По словам Павлова, поводом для действий Минюста стал отказ адвокатов давать подписку о неразглашении материалов следствия. 8 июля он сказал, что адвокаты ее не дадут, чтобы сохранить возможность давать комментарии по делу.

Бывшего журналиста, советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова обвиняют в разглашении гостайны. Адвокаты говорят, что следствие ФСБ отказывается сообщать ему и его защите подробности дела до завершения расследования.