Более 10 тыс. крымчан рискуют лишиться своих машин в ближайшее время

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Более 10 тыс. жителей Крыма, купивших автомобили в лизинг у украинских компаний еще до вхождения полуострова в состав РФ, рискуют лишиться их в ближайшее время, так как до сих пор не могут стать официальными владельцами своих машин, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на правозащитников.

Как поясняет издание, речь идет о людях, заключивших до присоединения Крыма договоры финансового лизинга с компаниями "Приват-лизинг", "Порше лизинг Украина" и др., учредителями которых были украинские банки. В мае 2014 года украинские банки ушли из Крыма, в результате жители полуострова потеряли возможность выплатить им долги и оформить авто в полную собственность.

В конце 2015 года в РФ был принят федеральный закон № 422, согласно которому требовать погашения долга по украинским обязательствам могут только аккредитованные российские компании, которые приобрели долги. Однако вышеупомянутые лизинговые компании своих ссуд не продавали, то есть обязательства перед ними в РФ считают прекращенными, поясняет "Ъ".

Однако проблема в том, что в случае с лизингом машина остается имуществом лизингодателя до полной выплаты всей суммы, в результате купившие таким образом авто крымчане не смогли переоформить право собственности на них. Жители полуострова подняли эту проблему на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 16 апреля 2015 года.

После этого правительство России приняло постановление № 399 об упрощенной регистрации авто, согласно которому при отсутствии документального подтверждения права собственности на машину жители Крыма получают временные регистрационные документы на пять лет (без выдачи паспорта транспортного средства).

Однако отпущенный постановлением срок истекает, обращает внимание издание. Предполагалось, что владельцы приобретенных в лизинг авто могут оформлять на них право собственности через суд, основываясь на положениях Гражданского кодекса РФ о возможности получить машину в собственность после пяти лет владения транспортным средством.

Однако суды Крыма и Севастополя не спешат признавать право собственности владельцев таких авто. "Ъ" со ссылкой на юристов поясняет, что судьи, скорее всего, "ведут себя осторожно" из-за отсутствия правоприменительной практики по таким делам и хотят для начала "увидеть мнение Верховного суда РФ по этой ситуации".

В результате крымчане, купивших в лизинг машины до 2014 года, не могут зарегистрировать их на себя. Между тем, ГИБДД обязано конфисковать машину после истечения срока временной регистрации, если у транспортного средства отсутствует собственник.