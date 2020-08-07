Осужденный по "дадинской" статье Котов проиграл суд колонии

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Перовский суд Москвы отказал в административном иске осужденнму по "дадинской статье" активисту Константину Котову к исправительной колонии во Владимирской области. Об этом сообщил представител суда.

Котов пытался через суд оспорить дисциплинарные взыскания, которые он считает необоснованными. Он попросил суд признать действия администрации колонии незаконными, а также истребовать его личное дело и записи с камер видеонаблюдения сотрудников колонии.

Адвокат Котова Мария Эйсмонт говорила в июне, что ее подзащитного отправили в штрафной изолятор (ШИЗО) на десять дней, поскольку он не поздоровался с сотрудником колонии. Котов ей объяснил, что в тот день он здороваляся с этим чиловеком дважды.

Тверской суд Москвы 5 сентября 2019 года приговорил Котова к четырем годам колонии общего режима за неоднократное нарушение правил проведения акций (статья 212.1 УК). Активист был задержан после летних протестов в Москве.

В октябре Мосгорсуд подтвердил приговор Тверского суда.

Конституционный суд 27 января опубликовал определение по жалобе Котова, определив пересмотреть судебные решения в отношении активиста. Второй кассационный суд общей юрисдикции 2 марта, рассмотрев жалобы защиты и представление генеральной прокуратуры на приговор Котову, отказался прекращать его дело либо смягчать наказание и направил уголовное дело на новое рассмотрение апелляционной инстанции Мосгорсуда.

20 апреля Мосгорсуд смягчил наказание Котову до полутора лет колонии общего режима.

Защита повторно обратилась в КС.

Статья, по которой Котов был привлечен к уголовной ответственности, получила известность как "дадинская" - по имени оппозиционного активиста Ильдара Дадина, ставшего первым осужденным по ней. Его преследование было прекращено Верховным судом.