Дегтярев решил создать при себе Народный совет

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с политологами, социологами и преподавателями вузов пригласил их принять участие в работе Народного совета, который будет создан при главе региона. Об этом сообщила пресс-служба краевой администрации.

На встрече обсуждалось "дальнейшее общественно-политическое развитие края". Ее участники согласились, что Народный совет, если не будет формализован, то "может стать действенным механизмом общения с жителями региона", передала пресс-служба.

Дегтярев рассказал, что за время поездок по региону он встретил "много активных и талантливых людей", которые "готовы работать в Народном совете". Он пригласил войти в совет "всех неравнодушных жителей края".

Совет будет должен обеспечивать эффективное взаимодействие губернатора и краевых чиновников всех уровней "при решении наиболее важных общественно-политических и социально-экономических вопросов", говорится в проекте положения о Народном совете.

Также предполагается, что совет будет собирать и анализировать данные "о проблемных вопросах жизнедеятельности муниципальных образований края, наиболее острых социальных проблемах жителей края, предлагать пути решения этих проблем".

Дегтярев, бывший депутат Госдумы от ЛДПР, назначен врио губернатора 20 июня. Его предшественника Сергея Фургала президент Владимир Путин отправил в отставку в связи с утратой доверия. Фургал арестован по обвинению в организации заказных убийств. С 11 июля в Хабаровке ежедневно проходят акции в поддержку избранного главы региона. Дегтярев отказывается встречаться с митингующими, ссылаясь на то, что предпочитает корректные форматы общения и что у него много работы.