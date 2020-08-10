В Минэкологии Челябинской области выявили очаг коронавируса

В числе заразившихся - замглавы ведомства

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Очаг распространения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Министерстве экологии Челябинской области, сообщил в официальном телеграм-канале ведомства в понедельник замглавы ведомства Виталий Безруков.

"У меня и еще 17 коллег выявлен COVID-19. У большинства сотрудников самочувствие хорошее и симптомов практически нет. Есть коллеги, у которых ситуация намного хуже, им желаю скорейшего выздоровления. У меня первичный анализ показал положительный результат, анализ на наличие в крови (антител к коронавирусу - ИФ) показал отрицательный результат", - написал Безруков.

Он также отметил, что, по мнению врачей, заражение произошло два-три дня назад. Замминистра продолжит работать на самоизоляции.

В свою очередь пресс-служба регионального Минздрава уточняет, что первых семерых заразившихся в Минэкологии выявили в минувшую пятницу, 7 августа, на утро понедельника подтверждено уже 18 случаев заражения.

"Все сотрудники находятся под наблюдением врачей, у контактирующих с ними были взяты анализы. Постановлением Роспотребнадзора в ведомстве проведены все санитарно-эпидемиологические мероприятия", - отмечает пресс-служба.

Всего по данным ведомства, в регионе подтверждены 12 803 случая заражения, в том числе 89 человек - в последние сутки. Вылечились от коронавируса 8 787 человек.