В России за сутки зарегистрировали менее 5 тыс. случаев COVID-19

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Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России впервые с конца апреля опустился ниже отметки в 5 тыс. случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

Зафиксированы 4 945 случаев заражения в 84 регионах. Это самый низкий прирост за последние 15 недель. 23 апреля были выявлены 4 774 новых случая коронавируса, 24 апреля показатель взлетел до 5,8 тыс. и продолжил расти. На пике 11 мая в России отмечалось свыше 11,6 тыс. случаев, затем заболеваемость начала постепенно снижаться. К августу прирост регистрировался в диапазоне от 5,4 до 5,1 тыс., накануне в понедельник оперштаб сообщал о 5 118 новых случаях в стране.

За сутки в России скончались 130 пациентов с коронавирусом, выздоровели 6 494 человека.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 897 599 случаев коронавирусной инфекции, 15 131 умерших и 703 175 выписанных.

Ситуация в регионах

В Москве во вторник зафиксированы 694 новых случая COVID-19 за сутки. Умерли 14 пациентов, 1 043 человека выздоровели.

Еще 168 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Свердловской области, 157 - в Санкт-Петербурге, 154 - в Московской области, 126 - в Ростовской области, 124 - в Иркутской области, 122 - в Красноярском крае, 119 - в Нижегородской области, 115 - в Ульяновской области, 111 - в Ставропольском крае, 109 - в Кемеровской области, 108 - в Ханты-Мансийском АО, 105 - в Омской области, 104 - в Оренбургской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.