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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:15Заразились
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В России за сутки зарегистрировали менее 5 тыс. случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали менее 5 тыс. случаев COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России впервые с конца апреля опустился ниже отметки в 5 тыс. случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

Зафиксированы 4 945 случаев заражения в 84 регионах. Это самый низкий прирост за последние 15 недель. 23 апреля были выявлены 4 774 новых случая коронавируса, 24 апреля показатель взлетел до 5,8 тыс. и продолжил расти. На пике 11 мая в России отмечалось свыше 11,6 тыс. случаев, затем заболеваемость начала постепенно снижаться. К августу прирост регистрировался в диапазоне от 5,4 до 5,1 тыс., накануне в понедельник оперштаб сообщал о 5 118 новых случаях в стране.

За сутки в России скончались 130 пациентов с коронавирусом, выздоровели 6 494 человека.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 897 599 случаев коронавирусной инфекции, 15 131 умерших и 703 175 выписанных.

Ситуация в регионах

В Москве во вторник зафиксированы 694 новых случая COVID-19 за сутки. Умерли 14 пациентов, 1 043 человека выздоровели.

Еще 168 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Свердловской области, 157 - в Санкт-Петербурге, 154 - в Московской области, 126 - в Ростовской области, 124 - в Иркутской области, 122 - в Красноярском крае, 119 - в Нижегородской области, 115 - в Ульяновской области, 111 - в Ставропольском крае, 109 - в Кемеровской области, 108 - в Ханты-Мансийском АО, 105 - в Омской области, 104 - в Оренбургской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

Хроника коронавируса. Август.

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В Бразилии объявили траур по ста тысячам умерших от коронавируса. По числу инфицированных и летальных исходов страна занимает второе после США место в мире.7 августа. В Индии число случаев заражения коронавирусом превысило 2 млн. На фото: медицинский работник отдыхает перед погребением женщины, скончавшейся от COVID-19 на кладбище в Нью-Дели.6 августа. Спортивный зал филиппинского города Навотас переоборудовали в штаб по тестированию на COVID-19.6 августа. Токийские джентльменские клубы оборудовали защитными акриловыми экранами. Клиенты-мужчины сидят внутри, а женщины их развлекают, находясь за пределами купола.6 августа. Индия остается на третьем месте по количеству больных. За минувшие сутки число заразившихся выросло на 56 282, достигнув 1 964 536, число летальных исходов за сутки увеличилось на 904 случая до 40 699, выздоровели более 1,3 млн.5 августа. Собор Святого Михаила и Гудулы в Брюсселе украсила инсталляция "Оригами для жизни". Акция придумана дизайнером Чарльзом Кайсином, чтобы помочь собрать средства в пользу бельгийской больницы Erasme.4 августа. Музей Виктории и Альберта в Лондоне готовится к открытию после перерыва из-за пандемии коронавируса.3 августа. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах любителям спидвея пришлось арендовать подъемные краны, чтобы наблюдать за соревнованиями в польском Люблине.3 августа. В Берлине прошла акция против COVID-ограничений.2 августа. Театр "Амазонас" в бразильском Манаусе открывается после нескольких месяцев карантина.2 августа. В Мексике на территории автокинотеатра прошла Воскресная месса.1 августа. В некоторых жилых домах Мумбаи внутри лифтов установили губки с зубочистками, чтобы люди могли не прикасаться к кнопкам голыми руками.1 августа. Куба является одной из немногих латиноамериканских стран, которым удалось сдержать новый коронавирус. Общее количество зараженных в стране около 2 646 человек.
В Бразилии объявили траур по ста тысячам умерших от коронавируса. По числу инфицированных и летальных исходов страна занимает второе после США место в мире.
коронавирус

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