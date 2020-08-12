Тюменский губернатор назвал жару одной из причин роста смертности в июле

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Тюменской области рост смертности в июле мог быть связан с "сильнейшей жарой", из-за нее у пожилых людей с сердечными заболеваниями были серьезные проблемы, сказал губернатор региона Александр Моор.

Ранее сообщалось, что в июле в Тюмени было зарегистрировано 904 смерти, это в 1,6 раза больше, чем в июле 2019 года (569). 9 июля в Тюмени был побит температурный рекорд 55-летней давности, в этот день было 33,2 градуса жары. Еще один абсолютный максимум температуры в городе - плюс 33,6 градуса - был зафиксирован 11 июля.

По данным оперштаба, в Тюменской области с начала пандемии коронавирусом заразились почти 6700 человек, умерли 28 заболевших.