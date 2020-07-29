Голикова оценила летальность коронавируса в России в менее чем 2,5%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В России летальность от коронавирусной инфекции составляет менее 2,5%, это ниже, чем в некоторых других странах, заявила на совещании у президента Путина вице-премьер Татьяна Голикова.

Суточный прирост зараженных, по ее словам, в последние дни составляет 0,7%.

Владимир Путин на этом же совещании отметил, что заболеваемость COVID-19 сейчас вдвое ниже пиковых показателей, которые были в мае, но предупредил, что ситуация может качнуться в любую сторону, особенно с учетом осеннего всплеска ОРВИ. Он предостерег от необоснованной поспешности с отменой карантинных ограничений и призвал к осторожности, чтобы потом не пришлось повторно вводить жесткие запреты.

По официальным данным на утро 29 июля, в России за сутки было выявлено 5 475 новых случаев заражения коронавирусом, а всего с начала эпидемии - 828 990. В Москве за сутки заразился 671 человек, всего таких выявили 239 286 человек. За сутки в стране умерли 169 заразившихся, с начала пандемии - 13 673 человек.

24 июля глава Минздрава Михаил Мурашко оценил смертность от COVID-19 в России в 1,62% от числа заболевших и назвал это одним из самых низких показателей в мире.