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Путин сравнил смертность от COVID-19 в РФ и в "богатых странах Европы"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока России удается с минимальными потерями преодолевать ситуацию с распространением коронавируса и его последствиями, но отметил, что угроза сохраняется; он также отметил, что смертность от COVID-19 в РФ намного ниже, чем в развитых странах Европы.

Как заявил Путин в ходе общения с работниками судостроительного предприятия "Залив" в Керчи, кадры которого транслировались на телеканале "Россия 24" (ВГТРК), "в других странах, во многих, действительно мы наблюдаем определенную вспышку эпидемии, это правда".

Он подчеркнул, что Россия, хоть и не самая крупная страна по населению в мире, но самая большая европейская страна по количеству граждан. "Я уж не говорю по территории. У нас самая большая в мире, а вот по населению - самая крупная в Европе", - заметил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что если оценивать в среднем данные по миру и Европе, то в России количество заболевших по численности населения примерно такое же. "0,5% от численности населения. Количество заболевших снижается, а количество тех, кто поправился, возрастает. И тех, кто поправился, уже значительно больше, чем тех, кто заболел", - сказал глава государства.

Одни из ключевых показателей работы медицинской системы и государства - это показатели летальности. "Можно по-разному относиться к статистике, но тем не менее, вот в странах с хорошей и развитой системой здравоохранения, в богатых странах Европы летальность - 8, 10, 11, 13 (процентов), в некоторых странах больше 15 процентов - в Бельгии, Великобритании. У нас - 1,5%", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что можно доверять или не доверять статистике, "но совершенно очевидно, что у нас на порядок меньше". По его словам, это связано с гибкостью системы здравоохранения, с уровнем подготовки специалистов и способностью государства мобилизовать свои ресурсы в нужный для страны момент.

Хроника 09 января – 20 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Владимир Путин Коронавирус

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