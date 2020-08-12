Спиваков отказался от ордена, врученного ему Лукашенко

Дирижер Владимир Спиваков Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Главный дирижер Национального филармонического оркестра России, президент Московского международного дома музыки Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, врученного ему президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Это сделано в знак протеста против насилия в отношении граждан республики.

"Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты. Поэтому, в сложившейся ситуации, я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением. Ваша "черная" сила - это Ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили",- говорится в открытом письме Спивакова президенту Беларуси, распространенном пресс-службой Дома музыки.

"Сегодня на вашем "празднике" царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране",- отметил Спиваков.

Он напомнил, что в 2014 году Лукашенко наградил его орденом Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси.

"Видимо, в то время эти понятия еще были Вам близки. Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с Вами, правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией", - заявил дирижер.

"Понимаете, это праздник" – Лукашенко

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в республике прошли как праздник, но те, кто захотел его испортить, "засветились еще ярче".

"Но вы же видели, что мы хотели людям подарить праздник, и они действительно откликнулись", - сказал Лукашенко 10 августа на встрече с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым. Слова Лукашенко привело госагентство БелТА.

Он заметил, что выборы прошли при рекордной за всю историю явке, на участки голосования люди шли семьями, вместе с детьми. Причем, по мнению главы государства, после объявления окончательных результатов, она может быть еще выше. "Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленьким детишками приходят. Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели - они засветились еще ярче этой ночью", - сказал Лукашенко.

В Белоруссии уже три ночи подряд проходят акции протеста и стычки их участников с сотрудниками правоохранительных органов.

Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

В ходе акций протеста один человек погиб, более 200 человек госпитализированы. МВД сообщило о задержании свыше 3 тыс. человек в ночь на 10 августа и более 2 тыс. - в ночь на 11 августа, более 1 тыс. человек - в ночь на 12 августа.