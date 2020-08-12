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Лукашенко предложил протестующим найти работу

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Основную массу протестующих в Белоруссии составляют безработные, заявил президент Александр Лукашенко и предложил им "по-хорошему" найти работу. Как передает "БелТА", он заявил это на совещании по актуальным вопросам. Раньше он называл протестующих наркоманами и "овечками", которые слушают зарубежных "кукловодов".

"Основа всех этих так называемых протестующих - люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает", - сказал он и предостерег их от приобретения "липовых" справок о трудоустройстве.

Президент поручил органам власти исполнить это указание.

Наиважнейшими задачами в сложившейся ситуации он назвал обеспечение безопасности граждан, защиту конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления.

На совещании также обсуждались вопросы идеологии, кадровой политики и работы СМИ.

В 2017 году Лукашенко ввел налог для "тунеядцев" для граждан страны и иностранцев, не участвующих в финансировании госрасходов. В январе 2018 года после массовых протестов он отменил этот налог, но пообещал ввести для "тунеядцев" платные услуги.

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