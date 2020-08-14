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Трое сотрудников Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД арестованы

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Ессентукский городской суд Ставропольского края в четверг пзаключил под стражу трех сотрудников Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД, еще двое направлены под домашний арест, сообщило управление Генеральной прокуратуры в СКФО и ЮФО вечером в четверг.

"Двум сотрудникам университета судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, трем - в виде заключения под стражу. 14 августа планируется рассмотрение Ессентукским городским судом ходатайств следователей ГСУ СК РФ по СКФО об избрании меры пресечения еще шести сотрудникам факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России", - говорится в сообщении.

В четверг СКР сообщил о пресечении деятельности преступного сообщества в Ставропольском филиале Краснодарского университета МВД России. Среди подозреваемых - 12 человек, 11 из них задержаны.

В отношении сотрудников и других лиц возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных чч. 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе, с использованием служебного положения) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с января 2019 по июль 2020 года фигуранты получали взятки в особо крупном размере за допуск слушателей экзаменационным сессиям и успешную сдачу зачетов и экзаменов без проведения фактического контроля их знаний.

Общая сумма незаконных вознаграждений составила более 2 млн рублей.

В состав преступного сообщества, по данным следствия, вошли заместитель начальника факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России, начальники четырех кафедр и семеро слушателей указанного факультета из числа сотрудников региональных подразделений МВД и Росгвардии России.

Ставрополь МВД

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