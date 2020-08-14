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Директор НИЦ имени Гамалеи объяснил критику российской вакцины происками конкурентов

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Российскую вакцину от коронавируса критикуют на Западе, поскольку "бигфарма" опасается потери миллиардов долларов, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.

Пандемия коронавируса

По его словам, фармацевтический рынок "бигфарма" оценивает в $25-30 млрд, "и когда появляется новый продукт, о котором они и не думали, разработанный в России, его появление вызывает бурную негативную реакцию".

"Причина понятна - возможная потеря многих миллиардов долларов, падение капитализации и так далее. Это понятная и естественная реакция. Не совсем понятно только, почему ради больших денег гуманистические принципы уходят на второй-третий план", - сказал Гинцбург.

Быстрое создание вакцины в России он объяснил наличием в стране хорошей школы иммунологов.

"Благодаря тому, что мы работаем в институте, где работают одновременно четыре поколения ученых, которые постоянно занимаются наукой, сохранилась и существует прекрасная школа, где знания передаются не только с электронных и бумажных носителей, а из уст в уста. Я горжусь тем, что у нас в институте работаю как 90-летние, так и 25-летние", - сказал он.

По его словам, школа позволяет проводить "серьезные фундаментальные исследования, на их базе разрабатывать принципиально новые технологии, которые, в свою очередь, позволяют создавать новые продукты с очень хорошими конкурентными потребительскими качествами". Он уверен в эффективности и безопасности созданного продукта.

Гинцбург также прокомментировал просьбу Ассоциации организаций по клиническим исследованиям отложить регистрацию препарата: "Эта организация состоит фактически только из представителей большой фармы, среди которых есть несколько разработчиков вакцин от COVID-19 - наших конкурентов. Я с ними сталкиваюсь уже второй раз. Те же письма я видел как под копирку, когда мы выпустили зарегистрированную вакцину от Эболы".

"Но поскольку масштабы использования той вакцины были несравнимо меньше, то и недовольства и вложений в PR-кампанию было меньше. Это те, кто напрямую теряют деньги, не думая о принципах гуманизма", - подытожил он.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января – 14 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Минздрав НИЦ Гамалеи коронавирус Александр Гинцбург

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