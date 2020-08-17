Вакцина "Вектора" от коронавируса проходит второй этап испытаний

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Вторая российская вакцина от коронавируса, которую разработали в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", проходит второй этап клинических испытаний, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, для испытаний "специальным образом" были отобраны добровольцы, все они чувствуют себя хорошо: "Всем, кому вакцина уже введена, не имеют абсолютно никаких побочных реакций, у нас нет даже случаев малейшего покраснения в месте введения".

Попова добавила, что у всех добровольцев нормальная температура.

Глава Роспотребнадзора считает, что должно быть несколько вакцин от COVID-19.

"В каждой стране, и в Российской Федерации в первую очередь, должно быть несколько вакцин разных. Этим сегодня и занимаемся", - сказала она.

11 августа президент Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции - "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник"), которую разработали в институте им. Гамалеи Минздрава. Параллельно свою разработку ведет также ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора: вакцина "ЭпиВакКорона" находится на первом этапе клинических испытаний. В Роспотребнадзоре уточняют, что у "Вектора" есть еще две вакцины, которые сейчас находятся на этапе доклинических исследований.

Третья вакцина в высокой степени готовности - это разработка НИИ вакцин и сывороток ФМБА. В конце июля в НИИ отчитались об успешном окончании первого этапа скрининговых доклинических исследований.