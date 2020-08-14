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Массовая вакцинация от коронавируса в РФ начнется в декабре-январе

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в декабре-январе, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Более массовая вакцинация по существующим планам масштабирования препарата внутри страны начнется с декабря-января", - сказал Гинцбург в интервью "Интерфаксу" в пятницу.

Он напомнил, что в августе начинается вакцинация представителей групп риска, в стране пока выпущено ограниченное количество препарата.

Ранее Гинцбург говорил, что полностью обеспечить РФ COVID-вакциной планируется в течение года.

11 августа президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса. Он добавил, что ей успешно привилась одна из его дочерей.

Хроника 09 января – 14 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус Александр Гинцбург

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