CNN узнал об отказе США от помощи России в разработке COVID-вакцины

Президент США Дональд Трамп в исследовательской лаборатории в штате Северная Каролина Фото: Reuters

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Москва предложила Вашингтону свою помощь в разработке вакцины от COVID-19, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназваных российских чиновников.

Как заявили собеседники телеканала, было предложено "беспрецедентное сотрудничество" проекту администрации США "Операция "Сверхзвуковая скорость", направленному на ускорение разработки вакцины от COVID-19.

По их словам, Россия открыта для обмена информацией о вакцине, что позволит американским фармацевтическим компаниям производить российскую вакцину в США.

Между тем, добавили собеседники CNN, "США в настоящее время закрыты" для российских медицинских достижений.

"С американской стороны существует общее чувство недоверия к России, и мы считаем, что технологии, включая вакцины, тестирование и лечение не принимаются в США из-за этого недоверия", - сказал телеканалу один высокопоставленный российский чиновник.

Он призвал США серьезно рассмотреть вопрос о принятии российской вакцины, ведь она может спасти жизни американцев.

"Если наша вакцина окажется одной из самых эффективных, то возникнут вопросы, почему США не исследовали этот вариант глубже, почему политика встала на пути доступа к вакцине", - сказал собеседник CNN.

Тем временем американские чиновники сообщили телеканалу, что "российская вакцина считается в США настолько недоработанной, что даже не вызвала серьезного интереса".

"Нет ни малейшего шанса, что США испробуют эту (российскую вакцину) на обезьянах, не говоря уже о людях", - сказал один из государственных чиновников здравоохранения США.

В правительстве США считают Китай гораздо более серьезным и ответственным в деле проведения испытания собственной вакцины, отмечает телеканал.

Китай "гораздо ближе к победе в гонке вакцин", сказал один из источников.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.

Между тем, во всем мире разрабатывается более 100 возможных вакцин от коронавируса.