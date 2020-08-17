Уральский схимонах снова не пришел в светский суд

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Лишенный сана уральский схимонах Сергий не явился в суд в Верхней Пышме на заседание по рассмотрению его апелляции на назначенный ему штраф в 90 000 рублей за распространение недостоверной информации о коронавирусе.

В суд пришел адвокат монаха. По словам судьи, извещение о заседании схимонах получил 15 августа.

Пока схимонах Сергий не приходил ни на одно заседание светского суда.

7 июля мировой судья оштрафовала схимонаха за распространение фейков о коронавирусе. Адвокат монаха Светлана Герасимова указывала, что в материалах дела нет доказательств состава административного правонарушения в его действиях и доказательств соблюдения процедуры административного производства. По ее словам, в частности, следствие не доказало, что информация в заявлениях схимонаха является недостоверной, что ее распространяли именно в интернете и это делал именно ее доверитель.

Затем светский суд оштрафовал схимонаха еще на 18 000 рублей за возбуждение ненависти и вражды. Его защита оспорила оба штрафа.

Рассмотрение жалобы на штраф за разжигание ненависти назначено на 15 сентября.

Поводом для претензий к монаху стали видеозаписи его проповедей и заявлений, в которых он отрицал опасность коронавирусной инфекции, призывал не подчиняться церковным и светским властям, проклинал тех, кто закрывает церкви в условиях пандемии.

С середины июня схимонах находится в Среднеуральском женском монастыре, охранять который он призвал казаков. Покидать обитель он пока отказывается.