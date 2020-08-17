Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:22Заразились
на 16.08В России 922 853+4 969В мире 21 672 186+212 487

Уральский схимонах снова не пришел в светский суд

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Лишенный сана уральский схимонах Сергий не явился в суд в Верхней Пышме на заседание по рассмотрению его апелляции на назначенный ему штраф в 90 000 рублей за распространение недостоверной информации о коронавирусе.

В РоссииЕкатеринбургский митрополит упрекнул мятежного схиигумена Сергия в восхвалении СталинаЕкатеринбургский митрополит упрекнул мятежного схиигумена Сергия в восхвалении СталинаЧитать подробнее

В суд пришел адвокат монаха. По словам судьи, извещение о заседании схимонах получил 15 августа.

Пока схимонах Сергий не приходил ни на одно заседание светского суда.

7 июля мировой судья оштрафовала схимонаха за распространение фейков о коронавирусе. Адвокат монаха Светлана Герасимова указывала, что в материалах дела нет доказательств состава административного правонарушения в его действиях и доказательств соблюдения процедуры административного производства. По ее словам, в частности, следствие не доказало, что информация в заявлениях схимонаха является недостоверной, что ее распространяли именно в интернете и это делал именно ее доверитель.

Затем светский суд оштрафовал схимонаха еще на 18 000 рублей за возбуждение ненависти и вражды. Его защита оспорила оба штрафа.

Рассмотрение жалобы на штраф за разжигание ненависти назначено на 15 сентября.

Поводом для претензий к монаху стали видеозаписи его проповедей и заявлений, в которых он отрицал опасность коронавирусной инфекции, призывал не подчиняться церковным и светским властям, проклинал тех, кто закрывает церкви в условиях пандемии.

С середины июня схимонах находится в Среднеуральском женском монастыре, охранять который он призвал казаков. Покидать обитель он пока отказывается.

Сергий Романов Екатеринбургская епархия коронавирус Екатеринбург Среднеуральский монастырь Верхяя Пышма МВД

Новости по теме

Новости

Летевший в Турцию самолет вынужденно сел в Сочи

Пандемия коронавируса

Вакцина "Вектора" от коронавируса проходит второй этап испытаний

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 августа

Правительство не прекратит стимулировать медиков, которые борются с COVID-19

Правительство РФ поддержало штрафы за неосвоение недр

Результаты испытаний вакцины от коронавируса подадут в научный журнал

Журналистов правительственного пула изолировали из-за COVID-19

Что произошло за день: воскресенье, 16 августа

Глава Башкирии пообещал пока не проводить разработку горы Куштау

В Башкирии тысячи человек вышли на протест против разработки на горе Куштау

В Башкирии тысячи человек вышли на протест против разработки на горе Куштау
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');