Религиоведы отнесли учение схимонаха Романова к генотеизму

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Уже есть достаточно данных, чтобы классифицировать учение секты уральского схимонаха Сергия (Романова) и "вывести ее за пределы христианской религии", заявил на лекции религиовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев.

"Если ранее в ней обожествлялся наш последний император, то теперь его место занял сам Сергий Романов, который практикует не только ряд ересей, но и открыто занимается колдовством", - отметил он, напомнив, что схимонах пытался наводить порчу на оппонентов и практиковал ритуал "оживления" умерших детей.

Такого типа вероучения классифицируются как генотеизм, предполагая наличие главного бога и младших богов, рассказал религиовед: "Я и мои коллеги-деструктологи предлагаем именовать секту Романова, ранее известную как царебожники, генотеистами-уркабожниками ввиду богатого криминального прошлого ее основателя".

Весной 2020 года духовник Средеуральского женского монастыря, схиигумен Сергий не раз выступал против признания пандемии коронавируса и против подчинения требованиям Роспотребнадзора, церковного руководства и светских властей. В частности, он проклял тех, кто закрывает храмы в период эпидемии.

Сначала ему запретили выступать публично и проповедовать, затем запретили в служении. 3 июля суд Екатеринбургской епархии лишил его сана, а 24 июля это решение утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Светские суды в июле оштрафовали схимонаха по административным статьям о распространении фейков о коронавирусе в условиях пандемии и за разжигание вражды.

Схимонах пока остается в Среднеуральском монастыре, куда он в середине июня привел охрану из казаков, и отказывается покидать обитель.