В суде над Ефремовым прокуратура завершила представление доказательств

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Пресненском суде на процессе по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова гособвинение завершило представление доказательств. Об этом объявила прокурор.

Обвинители представили суду несколько часов видеозаписей с места аварии, в том числе, видеосъемку с нагрудных регистраторов сотрудников ДПС. Также они вызвали в суд и допросили больше десяти свидетелей и четырех потерпевших.

Суд над Ефремовым начался 29 июля. В процессе был перерыв на неделю из-за госпитализации актера.

Ему вменяют пьяное нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК). Он вину не признает, поскольку, по его словам, не помнит, что было в день аварии.

8 июня на Садовом кольце внедорожник актера выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Погиб водитель грузовика Сергей Захаров. Актер после задержания был помещен под домашний арест. В последний раз ему продлили меру пресечения до 22 января.