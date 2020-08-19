Никита Высоцкий в суде дал показания по делу Михаила Ефремова

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Актер и режиссер Никита Высоцкий, близкий друг Михаила Ефремова, подтвердил в Пресненском суде Москвы алкозависимость актера.

"У него с алкоголем проблемы есть. Это было и это очень скверно. Мы все это знали и с этой непростой историей жили (...) Эту ситуацию до самого последнего времени он контролировал", - заявил Высоцкий на судебном заседании в среду.

При этом он отметил, что о наркотической зависимости своего друга не знал. Он считает, что у Ефремова ее не было.

Как передает корреспондент, утром в среду сторона защиты Ефремова начала представление доказательств в Пресненском суде Москвы с допроса в качестве свидетеля - друга и коллеги - актера Никиты Высоцкого.

"Наверное, я бы сказал разносторонний, одаренный, импульсивный и эмоциональный, как в хорошем, так и в плохом смысле. Я считаю, что очень хороший человек, (...)", - охарактеризовал друга свидетель.

По его словам, Ефремов всегда хотел извиниться и раскаяться, но "возможности для этого не было".

"Мы пытались сделать предложение о материальной помощи всем: и официальным потерпевшим и сожительнице погибшего. Но все уперлось в позицию адвокатов потерпевших, которые против этого. Тем не менее, я уверен, что Ефремов и сейчас им готов помочь материально", - отметил он.

Высоцкий также рассказал, что по просьбе семьи Ефремова на похороны погибшего Сергея Захарова приехал артист Сергей Гармаш и привез венок.

Накануне сообщалось, что государственное обвинение завершило представлять свои доказательства. Также суд приобщил гражданские иски от четырёх родственников погибшего Сергея Захарова, которые признаны потерпевшими по уголовному делу. Трое из потерпевших заявили иск общей суммой на один рубль, а сын - Виталий Захаров на 6,5 млн рублей.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист был пьян. Его автомобиль, как установило следствие, был исправен. Актер не признает вину, потому что, по его утверждению, ничего не помнит.